Das Geld kommt der „Common Goal“-Bewegung zugute, die wohltätige Aktionen weltweit finanzieren will. Zuvor hatte der Spanier Mata sein Engagement öffentlich gemacht.

München. Spätestens seit dem 222-Millionen-Euro-Transfer des Brasilianers Neymar vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain ist eine neue Diskussion über die Summen entfacht, die im Geschäft Fußball hin- und hergeschoben werden. Eine ganz eigene Reaktion hat nun Mats Hummels gezeigt. Am Donnerstag gab der Innenverteidiger des FC Bayern München bekannt, in Zukunft ein Prozent seines Gehalts an die „Common-Goal“-Bewegung zu spenden.

Vor zwei Wochen hatte bereits der Spanier Juan Mata (Manchester United) sein Engagement für die Bewegung bekannt gemacht. Aktiv ermutigte er weitere Fußballer, ebenfalls Teil „Common Goals“ zu werden. „Common Goal“ möchte Fußballer auf aller Welt dazu bringen, mindestens ein Prozent ihres Gehalts in einen Topf einzuzahlen, aus dem wohltätige Aktionen auf aller Welt finanziert werden sollen.

Mata war es auch, der die Nachricht von Hummels Einsatz verbreitete. Seinen 6,3 Millionen Twitter-Fans erzählte er in einem kurzen Video, er habe in der vergangenen Woche eine „unerwartete Nachricht“ erhalten. Der Mittelfeldspieler liest die wenigen Zeilen vor, in denen Hummels sich erkundet, wie er sich an „Common Goal“ beteiligen könnte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die sportlichen Kontrahenten außerhalb des Spielfeldes keinen direkten Kontakt.

Steigende Einnahmen des Fußballs sollen tieferen Zweck erfüllen

Die Nachricht habe Mata „sehr, sehr glücklich“ gemacht. Dass Hummels fortan das Projekt finanziell unterstützt, sei „ein großer Tag für den Fußball“ und „ein Grund zu feiern.“ Am Ende seiner Videobotschaft begrüßt Mata den Wahl-Bayer auf Deutsch: „Willkommen Mats“. Nationalverteidiger Hummels reagierte prompt und teilte Matas Video. „Die Gerüchte sind wahr.“

Auf „Common Goals“ Internetpräsenz wurde eine Mitteilung veröffentlicht, die Hummels Aktivität offiziell bestätigt. Dort erklärt der Weltmeister: „Als ich von Common Goal hörte, wusste ich, dass dies eine Chance für den Fußball ist, die Welt zu verbessern – und ich wollte ein Teil davon sein.“ Weiter erklärt der werdende Vater: „Ich habe das Gefühl, dass wir mit den steigenden Einnahmen im Fußball einen tieferen Zweck verfolgen können. Mit der Gehaltsspende bauen wir eine Brücke zwischen dem Fußball und seinen sozialen Auswirkungen auf der ganzen Welt.“