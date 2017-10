Dortmund. Ein Großaufgebot der Polizei soll Ausschreitungen beim Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig verhindern. Um ähnliche Gewalttätigkeiten wie beim Duell beider Fußballteams im Februar zu verhindern, sind in der Revierstadt am Samstag doppelt so viele Sicherheitskräfte im Einsatz. Damals waren Gäste-Anhänger unter anderem mit Steinen und Flaschen beworfen worden. Zudem waren im Stadion diffamierende Spruchbänder gezeigt worden. Ein von BVB-Fans initiierter Protestmarsch vor der Partie Richtung Stadion wird von der Polizei begleitet. dpa