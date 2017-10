Quito (dpa) - Mit nacktem Oberkörper stimmte Lionel Messi die Freudengesänge an. Seine Teamkollegen hüpften auf und ab und herzten immer wieder ihren Helden Messi, «la Pulga», «den Floh».

Es passt zur Psyche Argentiniens, dass man gerade noch in ein schwarzes Loch blickte, um nun schon wieder vom WM-Titel 2018 in Russland zu träumen.

«Nach diesem Erlebten wird die Nationalelf wachsen, sie wird eine andere sein. Das ist wie eine Befreiung», sagte Messi. Sein Dreierpack gegen Ecuador zum 3:1 (2:1)-Sieg bescherte seiner Mannschaft und seinem Land eine magische Nacht in Quito. «Es wäre verrückt gewesen, wenn dieses Argentinien nicht zur WM gefahren wäre», sagte der Superstar. Aber er räumte ein, dass die Angst auszuscheiden, da war. Coach Jorge Sampaoli schwärmte: «Messi ist der beste Spieler der Geschichte.»

Riesengroß war die Erleichterung, in Buenos Aires zogen zehntausende jubelnd mit blau-weiß-blauen Argentinien-Fahnen durch die Straßen. Das entscheidende Spiel in der südamerikanischen WM-Qualifikation in Ecuador hatte Auswirkungen bis hin zur irischen Rockband U2, die extra den Beginn eines Konzerts im argentinischen La Plata in den späten Abend verlegten, damit die Musikfans erst auf Leinwänden das Spiel sehen konnten. «Danke Lionel Messi. Gott existiert», sagte U2-Sänger Bono.

Die Ausgangslage war klar, und doch so kompliziert. Je nach Ausgang des Spiels in Ecuador und der anderen vier Partien der zehn Teams umfassenden Südamerikagruppe war für Argentinien alles drin: von Platz drei bis sieben. Neben Argentinien sind bei der WM Brasilien, Uruguay und Kolumbien dabei, Peru kann über den Umweg Neuseeland auf das WM-Ticket hoffen.

Als Sechster ging Argentinien in das letzte Gruppenspiel in 2800 Meter Höhe in Quito. Und als Romario Ibarra schon nach 37 Sekunden - das schnellste Gegentor für Argentinien in 116 Jahren - die Gastgeber in Führung schoss, drohte das erstmalige Verpassen einer WM seit 1970 mehr denn je. In Buenos Aires herrschte lähmendes Entsetzen. Was folgte, war ein Herzschlagfinale.

Nach dem 0:1 folgte ein «magisches Spiel» von Messi, wie die Zeitung «Clarin» festhielt. «Die Seele ist in die Körper zurückgekehrt.» Mit drei Toren in der 12., 20. und 61. Minute drehte der Superstar des FC Barcelona das Spiel fast im Alleingang und versetzte den argentinischen Kommentator geradezu in Ekstase. «Lang lebe Fußball, lang lebe Messi», schrie er ins Mikrofon. «Messi war allmächtig», schrieb das Sportblatt «Olé».