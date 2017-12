Doch es passt zur momentanen Verfassung des DFB, dass auch dieser Prozess nicht ohne heftige Auseinandersetzungen und nicht ohne Gefeilsche hinter den Kulissen abläuft. Dafür aber mit einer Verbandsspitze, die viel versucht, aber nur selten etwas in den Griff bekommt. Das war schon beim Thema Videobeweis und beim Grundlagenvertrag so. Und das könnte nun in Frankfurt zu einer Kampfabstimmung über gleich mehrere Reformvorschläge führen.

Frankfurt/Main (dpa) - Waldhof Mannheim. Kickers Offenbach. Bayern München II. Das sind nur die drei namhaftesten Vereine, die in den vergangenen Jahren in den umstrittenen Aufstiegsspielen der Fußball-Regionalligen gescheitert sind.

Der Streit um die Aufstiegsregelung passt zur Situation, in der sich der größte Sportfachverband der Welt zurzeit befindet: Überall gibt es Baustellen, die selbst verschuldet sind. Die chaotische Umsetzung des Videobeweises und der große Streit im Schiedsrichter-Wesen sind nur zwei Beispiele dafür. Die Aufregung um den Grundlagenvertrag zwischen dem DFB und der Deutschen Fußball Liga gehört auch dazu.

Eigentlich regelt dieser Vertrag, dass die DFL dem Verband jedes Jahr drei Prozent ihrer Medien- und Ticketeinnahmen überweist. Im Frühjahr wurde jedoch eine geheime Zusatzvereinbarung bekannt, die diese Zahlungen deckelt. Am Freitag soll den insgesamt 263 Delegierten des DFB-Bundestages diese Zusatzvereinbarung offengelegt werden.

Das einzige, wofür der Verband nie etwas konnte, waren die immensen Verzögerungen beim Prestigeprojekt DFB-Akademie. Zahlreiche Gerichtsverfahren des bisherigen Rennbahnbetreibers sorgten dafür, dass der DFB den geplanten und mittlerweile 123 Millionen Euro teuren Bau eines Leistungs- und Verwaltungszentrums auf dem Gelände der Frankfurter Galopprennbahn erst an diesem Freitag zur Abstimmung stellen kann. Die Verbandsspitze rechnet mit einer Zustimmung für das Projekt. «Wir benötigen einen neuen Impuls in der Nachwuchsarbeit. Wir sind in den europäischen Clubwettbewerben aktuell nicht so erfolgreich, wie wir uns das wünschen», sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius der «Frankfurter Rundschau». «Es wäre ein großer Fehler, wenn wir uns auf den Erfolgen ausruhen würden.»