Majadahonda (dpa) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind gegen Atlético Madrid dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League einen großen Schritt näher gekommen.

Die deutschen Double-Siegerinnen aus Niedersachsen gewannen ihr Auswärtsspiel beim spanischen Meister mit 3:0 (0:0). Die dänische Nationalspielerin Pernille Harder brachte das Team von Trainer Stephan Lerch in Führung (47. Minute), ein Eigentor von Silvia Meseguer (78.) und ein Treffer von Ewa Pajor (86.) sorgten für den Endstand.

Durch den Erfolg in der ersten K.o.-Runde der europäischen Königsklasse brachte sich der VfL in eine vielversprechende Ausgangslage für das Rückspiel: Bereits in einer Woche tritt Madrid beim zweimaligen Champions-League-Gewinner an.