Wolfsburg (dpa) - Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg stehen kurz vor dem Einzug ins Halbfinale der Champions League. Der Bundesligist gewann das Viertelfinal-Hinspiel gegen Slavia Prag deutlich mit 5:0 (3:0) und fährt mit einem deutlichen Vorsprung zum Rückspiel in die tschechische Hauptstadt.

Die Dänin Pernille Harder (12. Minute/58.), Caroline Graham Hansen (13.), Sara Bjork Gunnarsdóttir (38.) und die kurz zuvor eingewechselte Polin Ewa Pajor (85.) schossen die deutlich überlegende Mannschaft von Trainer Stephan Lerch zum hochverdienten Erfolg.

In einem möglichen Halbfinale (21./22. und 28./29. April) würde der VfL auf den Sieger der Begegnung Montpellier gegen den FC Chelsea treffen. Die Engländerinnen siegten im Hinspiel in Montpellier mit 2:0. Das Finale steigt am 24. Mai in Kiew.