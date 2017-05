Düsseldorf (dpa) - Der VfL Wolfsburg ist in der Frauenfußball-Bundesliga weiter auf Titelkurs. Im Topspiel des 19. Spieltages setzte sich der zweimalige deutsche Meister bei Verfolger Turbine Potsdam mit 3:1 durch und hat nun sechs Punkte Vorsprung auf Platz zwei.

Titelverteidiger Bayern München patzte drei Spieltage vor Schluss beim 1. FFC Frankfurt. Die Münchnerinnen liegen nach der 2:4-Niederlage mit 43 Punkten auf Rang drei. Im Duell um die Champions-League-Teilnahme trifft der FCB am vorletzten Spieltag auf den direkten Konkurrenten Potsdam.

Im Tabellenmittelfeld gewann der SC Freiburg beim Pokalfinalisten SC Sand durch einen Treffer in letzter Minute 3:2. Jena besiegte Essen auswärts klar mit 4:1 und konnte sich damit deutlich von den Abstiegsplätzen distanzieren. Dem MSV Duisburg ist das nicht gelungen. In Hoffenheim musste sich das Team am Sonntag mit 0:1 geschlagen geben und bleibt damit auf Platz zehn.

Der Tabellenletzte Borussia Mönchengladbach hat die Entscheidung über einen drohenden Abstieg derweil vertagt. Nach dem 2:1-Erfolg gegen den Tabellen-Vorletzten Bayer Leverkusen stehen die Gladbacherinnen zwar noch immer mit sechs Punkten ganz unten. Der Abstand auf den rettenden zehnten Platz hat sich allerdings auf sieben Zähler verringert.