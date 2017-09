Düsseldorf (dpa) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben am dritten Spieltag der Bundesliga den dritten Sieg eingefahren. Am Sonntag gewann der Titelverteidiger mit 5:0 (3:0) gegen USV Jena und rangiert weiter an der Tabellenspitze. Alexandra Popp (3) und Zsanett Jakabfi (2) erzielten die Tore.

Der 1. FFC Frankfurt musste indes eine Niederlage hinnehmen. Der Rekordmeister unterlag 1:2 (1:1) gegen den SC Sand und kassierte seine erste Saisonpleite. Die Frankfurter Führung durch Kumi Yokoyama drehten Laura Feiersinger und Verena Aschauer zum Sieg für Sand.

Ohne Niederlage sind neben Wolfsburg nur noch die Verfolger SC Freiburg und Turbine Potsdam. Im direkten Duell trennten sich die Teams 1:1 (0:0). Zwei Nationalspielerinnen erzielten die Tore: Tabea Kemme brachte Potsdam in Führung, ehe Carolin Simon für Freiburg erfolgreich war.

Auf den ersten Punktgewinn warten weiter die Aufsteiger MSV Duisburg und 1. FC Köln. Duisburg verlor 1:2 (0:1) gegen Werder Bremen. Köln unterlag 0:2 (0:0) beim FC Bayern München. 1899 Hoffenheim konnte sich mit dem 2:1 (2:0) gegen SGS Essen etwas aus dem unteren Tabellenabschnitt lösen. Sophie Howard und Sarai Linder trafen schon vor der Pause für Hoffenheim.