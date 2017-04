Düsseldorf (dpa) - Die Fußballfrauen des VfL Wolfsburg haben einen großen Schritt Richtung Titelgewinn getan.

Im Spitzenspiel des 17. Bundesliga-Spieltages setzte sich das Team von Ralf Kellermann in beeindruckender Manier mit 5:1 (1:1) beim 1. FFC Frankfurt durch und baute damit seine Tabellenführung auf drei Punkte aus. Der Spitzenreiter profitierte von der unerwarteten 0:1 (0:1)-Heimniederlage des Verfolgers Turbine Potsdam gegen den SC Freiburg. Einen Zähler hinter Potsdam rangiert der FC Bayern München auf Platz drei. Der Titelverteidiger kam zu einem mühsamen 1:0 (0:0) beim MSV Duisburg.

Trotz eines 0:1-Rückstandes durch Jackie Noelle Groenen (27.) bewahrte Wolfsburg die Nerven und kam in Frankfurt dank der Treffer von Lara Dickenmann (39./68.), Pernille Harder (47.), Ewa Pajor (79.) und Caroline Hansen (90.+2) zum zehnten Sieg in Serie. Dagegen musste Potsdam einen Rückschlag hinnehmen. Das frühe Tor der Freiburgerin Lena Petermann (11.) besiegelte die zweite Saisonniederlage. Auch der FC Bayern geriet in Duisburg gehörig ins Wanken, hielt sich aber nach dem Elfmetertreffer von Olympiasiegerin Melanie Behringer in der 81. Minute schadlos.

Kaum noch zu retten ist Borussia Mönchengladbach. Die 0:3-Heimniederlage im Kellerduell mit dem USV Jena war die bereits 16. Niederlage des Schlusslichts im 17. Spiel.