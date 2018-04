Düsseldorf (dpa) - Martina Voss-Tecklenburg soll nach dem Willen von Fortuna Düsseldorf auch als Bundestrainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Aufsichtsrat des Fußball-Zweitligisten bleiben.

«Das ist alles noch sehr frisch, wir müssen das noch formal abklären. Aber ich gehe davon aus, dass sie in unserem Aufsichtsrat verbleibt. Wir sind sehr froh, dass wir sie in dem Gremium haben», sagte Fortunas Aufsichtsratsvorsitzender Reinhold Ernst der Deutschen Presse-Agentur.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte am 26. April bestätigt, dass Voss-Tecklenburg im Herbst die Nachfolge von Interims-Frauentrainer Horst Hrubesch antritt. Derzeit betreut die 50-Jährige noch die Schweizer Nationalmannschaft, mit der sie die Qualifikation für die WM 2019 in Frankreich erfolgreich abschließen will. Seit einigen Monaten gehört die ehemalige Nationalspielerin dem Aufsichtsrat der Rheinländer an, die den Bundesliga-Aufstieg perfekt machen wollen.