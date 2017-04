Erfurt (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen bestreiten das Länderspiel in Erfurt gegen Kanada am Sonntag ohne Torhüterin Lisa Weiß. Die 29 Jahre alte Essenerin muss wegen Adduktorenbeschwerden passen.

Dafür erhält die nachnominierte 24-jährige Lisa Schmitz vom 1. FFC Turbine Potsdam eine Chance, sich im Kreis des Teams von Bundestrainerin Steffi Jones zu beweisen, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Die junge Keeperin hat alle Nachwuchsmannschaften beim DFB durchlaufen, aber noch kein A-Länderspiel bestritten.

Nach zwei Marketingtagen in Frankfurt/Main mit Fotoshootings und Werbeaufnahmen sowie einigen Trainingseinheiten wird die DFB-Auswahl in der Thüringer Landeshauptstadt erwartet. Die Partie gegen den Weltranglisten-Fünften ist das erste Heim-Länderspiel des Olympiasiegers in diesem Jahr und ein wichtiger Test auf dem Weg zur Europameisterschaft in den Niederlanden vom 16. Juli bis 6. August. Für die Partie im Steigerwaldstadion wurden bisher rund 7 000 Eintrittskarten verkauft.