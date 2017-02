Dublin (dpa) - Fußball-Trainer Colin Bell verlässt den Frauen-Bundesligisten SC Sand und übernimmt vom 13. Februar an die irische Frauen-Nationalmannschaft. Das teilten der SC Sand und der Irische Fußball-Verband (FAI) mit.

«Für mich wird in meiner 27-jährigen Trainerkarriere ein Traum wahr. Ich wollte schon immer Nationaltrainer werden», sagte der 55 Jahre alte Engländer, der seit 1982 in Deutschland lebt. Seinen größten Erforg als Coach feierte Bell mit dem 1. FFC Frankfurt. Mit den Hessinnen gewann er 2015 die Champions League.

Erst im vergangenen Sommer hatte Bell einen Dreijahresvertrag beim letztjährigen DFB-Pokalfinalisten in Sand unterzeichnet und dafür Avaldsnes IL in Norwegen mitten in der Saison verlassen. Jetzt nutzte Bell kurz vor dem Bundesliga-Rückrundenstart eine Ausstiegsklausel, wie SC-Manager Gerald Jungmann erklärte. Das Training beim Tabellensiebten leiten interimsweise die frühere Nationaltorhüterin Claudia von Lanken und Torwarttrainer Simon Panter.