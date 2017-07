Die am 18. April 1992 in Budapest geborene Dzsenifer Marozsan zog mit ihrer Familie 1996 ins Saarland. Bereits im Alter von 15 Jahren bestritt sie für den 1. FC Saarbrücken ihr erstes Bundesligaspiel. 2009 wechselte sie zum 1. FFC Frankfurt, 2016 zu Olympique Lyon. Marozsan erzielte in 74 Länderspielen 30 Tore.