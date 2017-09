Geht es nach Kai Erlenhardt, Ex-Trainer der DEG , ist das der richtige Weg. „Der Frauenfußball hat es vorgemacht: Bayern und Wolfsburg sind Marken, im Eishockey sind DEG, Haie und Eisbären ebenfalls Marken“, sagt er. 2015 hatte der Club zum 80. Vereinsgeburtstag eine Frauen-Abteilung gegründet und startete in der 3. Liga. Zwei Jahre und zwei Aufstiege später geht es bald in der Bundesliga weiter. Jüngst hat der Aufsteiger zwei Spielerinnen aus den USA , dem Land des Weltmeisters verpflichtet. Ohne einen Großclub im Hintergrund wäre das unmöglich.

Düsseldorf. Von der Meisterschaft redet in Duisburg niemand. Die meisten Beteiligten wären froh, wenn die am Samstag beginnende Bundesliga-Saison eine ohne Abstiegsnöte wird. Früher war so etwas undenkbar. Seit 1997, seit die besten Fußballerinnen des Landes in der eingleisigen Bundesliga zusammengefasst sind, war der FCR Duisburg Dauergast in der Spitzengruppe. 2000 wurde er Meister, holte mehrmals den DFB-Pokal und den Uefa-Cup.

Der sorgt für etwas Geld in der Kasse. Und für Aufmerksamkeit. Die meisten Frauen-Teams spielen ja selbst in der ersten Liga nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Zum Aufstiegsspiel der DEG kamen hingegen mehr als 500 Fans in die alte Halle an der Brehmstraße. Mehr als 1000 verfolgten das Spiel zudem per Internetstream. „Kleine Clubs ohne Namen interessieren kaum jemanden, die DEG hat eine gewachsene Fanbase, die haben wir genutzt“, sagt Erlenhardt.

Nicht der einzige Unterschied zwischen Klein und Groß. Gerade im Fußball. „Die Proficlubs bieten Infrastruktur, Trainer und Ausstattung“, sagt Marie-Luise Klein. Die Professorin für Sportmanagement und Sportsoziologie an der Ruhr-Universität Bochum beschäftigt sich die sich seit Jahren mit „Vermarktungspotenzialen im Frauenteamsport“. Sie hat beobachtet, wie aus einer Bundesliga, in der kleine Vereine aus Städten wie Siegen, Bad Neuenahr und Bergisch Gladbach den Ton angaben, eine wurde, in der bekannte Männer-Vereine sieben der zwölf Teams stellen. Neben Wolfsburg und München mischen Hoffenheim, Freiburg und Duisburg mit. Und als Leverkusen und Mönchengladbach abstiegen, kamen dafür Werder Bremen und der 1. FC Köln hoch.

International sieht es ähnlich aus: Im Halbfinale der Champions League standen jüngst Paris St. Germain, Olympique Lyon, Manchester City und der FC Barcelona. Allesamt große wie reiche Vereine aus dem Männer-Fußball, die erst seit wenigen Jahren verstärkt in ihre Frauen investieren.

Beim deutschen Branchenkrösus aus Wolfsburg tun sie das seit der Heim-WM 2007. Laut „Handelsblatt Online“ soll das Team schon vor drei Jahren über einen Etat von 3,5 Millionen Euro pro Saison verfügt haben. Faktisch seien die Unterschiede zu den kleinen Clubs, die nicht mal ein Drittel davon haben, sogar noch größer, sagt die Wissenschaftlerin Klein. „Die Infrastruktur eines Profi-Vereins ist in das Budget nicht eingerechnet, weil sie ja zu den Männern gehört, aber natürlich wird sie auch von den Frauen genutzt.“ Gerade in Wolfsburg komme hinzu: Neben den höheren Gehältern ist der Wechsel mit Berufschancen verbunden. Fast das gesamte Team arbeite bei VW oder Partner-Unternehmen.

Das verändert auch die Nationalmannschaft. Im Kader des Weltmeister-Teams von 2007 standen nur zwei Spielerinnen aus großen Männer-Vereinen, zehn Jahre später, bei der EM vor wenigen Wochen in den Niederlanden, waren es 16. Die kleinen Clubs, die den Frauenfußball jahrzehntelang am Laufen hielten, verlieren an Einfluss – und haben Angst um ihre Existenz.