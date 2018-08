Frankfurt/Main (dpa) - Nationalmannschafts-Torhüterin Almuth Schult hat die wohl entscheidende Begegnung von Fußball-Olympiasieger Deutschland in der WM-Qualifikation gegen Gastgeber Island als «Finale» bezeichnet.

«Es ist ein Riesenspiel, ein Entscheidungsmatch, das sich wie ein Finale auswärts anfühlt», sagte die 27-Jährige in einem om Deutschen Fußball-Bund veröffentlichten Interview.

Für die Mannschaft von Bundestrainer Horst Hrubesch geht es am Samstag in Reykjavik um die direkte Teilnahme an der Weltmeisterschafts-Endrunde 2019 in Frankreich. Vor dieser Partie hat Island mit 16 Zählern einen Punkt Vorsprung vor Deutschland. Nur der Sieger der europäischen Qualifikationsgruppe fünf ist direkt bei der WM dabei. In der letzten Begegnung auf den Färöern gilt Deutschland am Dienstag als hoher Favorit.

«Ich spüre große Vorfreude, weil jede weiß, dass das Spiel etwas ganz Besonderes ist. Gleichzeitig sind wir konzentriert und angespannt. Es sind viele Faktoren, die in dieser Situation eine Rolle spielen. Ich hoffe, dass wir sowohl die Vorfreude als auch die Konzentration konservieren können, um uns perfekt auf das Spiel vorzubereiten», sagte die Wolfsburgerin Schult mit Bezug auf die Island-Aufgabe.