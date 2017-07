Doetinchem (dpa) - Gastgeber Niederlande hat bei der Frauenfußball-EM das Halbfinale erreicht. Das Team von Trainerin Sarina Wiegman setzte sich in seinem Viertelfinalspiel gegen den Olympia-Zweiten Schweden verdient mit 2:0 (1:0) durch.

Lieke Martens (33. Minute) und Vivianne Miedema (64.) sorgten in Doetinchem mit ihren Treffern für einen ungefährdeten Sieg der Holländerinnen, die vor acht Jahren beim Turnier in Finnland erstmals in einem EM-Halbfinale gestanden hatten. Nun trifft der Gastgeber auf den Sieger der Begegnung zwischen England und Frankreich.