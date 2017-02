DFB-Frauen bei Turnier in den USA ohne Tabea Kemme und Svenja Huth

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft muss beim Turnier um den SheBelieves Cup in den USA auf die beiden Potsdamerinnen Tabea Kemme und Svenja Huth verzichten.

Kemme müsse aufgrund eines Meniskusrisses pausieren, Huth könne wegen Kniebeschwerden nicht mitreisen, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Bundestrainerin Steffi Jones nominierte für Kemme die Münchnerin Verena Faißt nach, für Huth rückt Hasret Kayikci (SC Freiburg) in den Kader.

Bei dem Turnier trifft Olympiasieger Deutschland am 2. März in Chester/Pennsylvania auf Weltmeister USA. Am 4. März steht in Harrison/New Jersey das Duell mit Frankreich an. Zum Abschluss trifft Deutschland am 7. März in Washington auf den WM-Dritten England.

Jones bezeichnete die Veranstaltung als «wichtige Standortbestimmung auf dem Weg zur EM». Die Kontinentalmeisterschaft findet vom 16. Juli bis 6. August in den Niederlanden statt.