New York (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen müssen im letzten Spiel beim Vier-Nationen-Turnier in den USA gegen England am Dienstag (22.00 Uhr MEZ) ohne Kathrin Hendrich auskommen.

Die Verteidigerin vom 1. FFC Frankfurt reiste von New York aus wieder in die Heimat, weil eine wichtige Prüfung innerhalb ihres Studiums ansteht, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Dies sei bereits vor dem Turnierstart mit Bundestrainerin Steffi Jones besprochen gewesen. Die 24 Jahre alte Hendrich hatte am Samstag beim 0:0 gegen Frankreich in der Startelf gestanden, sie kam bisher insgesamt auf 15 Länderspiele.