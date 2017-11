Marienfeld (dpa) - Ende oder Wende? Für Frauenfußball-Bundestrainerin Steffi Jones geht es im Länderspiel gegen Frankreich um ihren Job.

Nach der schwachen EM im Sommer mit dem frühen Aus im Viertelfinale gegen Dänemark und den zum Teil schwachen Leistungen der DFB-Elf in der WM-Qualifikation gilt die Test-Partie als richtungweisend für die Zukunft der DFB-Cheftrainerin. Jones ist sicher, dass das Team sich stärker präsentiert als zuletzt: «Man wird eine ganz andere Körpersprache sehen. Die Mannschaft ist motiviert und fokussiert», betonte die 44-Jährige im DFB-Mannschaftsquartier in Marienfeld.

Trotz des zunehmenden Drucks wirkte Jones locker rund entspannt. Gleichwohl umschiffte sie Fragen nach ihrer Zukunft: «Es geht um die Sache. Alles andere spielt keine Rolle.» Spielführerin Dszenifer Maroszan, die nach ihrem Jochbeinbruch zurückkehrt, betonte, dass man es nur als Team schaffe: «Wir müssen gemeinsam durch die Phase gehen. Wir stehen alle hinter Steffi.»

Auch Alexandra Popp sieht im Duell mit dem WM-Gastgeber 2019 die Chance, die Krise zu beenden und der umstrittenen Jones den Rücken zu stärken. «Die Partie kommt uns gerade recht. Frankreich gehört zur Weltspitze - zu der uns einige Kritiker ja trotz zahlreicher Erfolge in den letzten Jahren aktuell nicht mehr zählen. Wir wollen das Gegenteil beweisen», sagte die Stürmerin und nahm die DFB-Elf im Interview von «t-online.de» in die Pflicht: «Wir alle wissen: So kann es nicht weitergehen. Wir wollen gegen Frankreich eine Reaktion auf die Kritik zeigen.»

Popp kennt die Mechanismen der Branche: «Bei den Männern wäre Steffi Jones sicher schon geflogen», räumte sie ein, begrüßt es aber, dass die DFB-Führung um Präsident Reinhard Grindel bisher an Jones festhielt. «Da unterscheiden sich Frauen- und Männerfußball schon - zum Glück. Es ist gut, dass eine Trainerin bei uns nicht gleich nach zwei oder drei Niederlagen gehen muss.» Die Stimmung im Team sei gut, versicherte Popp, deutete zugleich aber an, dass es zuweilen an Kleinigkeiten in der Kommunikation hapert: «Vielleicht mal eine falsche Wortwahl oder etwas Ähnliches.»

Keine Frage ist, dass Jones Fehler gemacht hat. Nach der verpatzen EM, als sie in der Vorrunde personell experimentierte, änderte die 44-Jährige ihr offensiv ausgerichtetes Spielsystem und zog auch verbal die Zügel an - ohne durchschlagenden Erfolg. «Bei Steffi Jones' Amtsantritt nach dem Olympiasieg 2016 herrschte eine große Euphorie, alles war neu - ein neues Spielsystem, eine sehr offensive Ausrichtung, aber dann ist alles etwas verschwommen», bekannte Popp.