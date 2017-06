«Wir hatten eine kurze, aber intensive Vorbereitungszeit, in der wir viele Erkenntnisse sammeln konnten. Am Ende waren es knappe Entscheidungen, denn die Qualität im Kader ist sehr hoch», sagte Jones, die sich die Auswahl nicht leicht gemacht hat: «Bei Pauline und Johanna haben nur Nuancen entschieden. Beide haben auf ihren Positionen große Konkurrenz, denn wir haben einen ausgeglichenen, leistungsstarken Kader». Nachwuchstalent Schüller bleibe «eine Spielerin mit Perspektive, die wir im Blick behalten».

«Das trifft uns hart und ist eine bittere Nachricht, vor allem auch für Alex», sagte Jones zum mehrwöchigen Ausfall von Popp. Die 26 Jahre alte Olympiasiegerin von Rio hatte sich die Verletzung erst am Mittwoch in einem Trainingsspiel gegen eine männliche Jugend-Auswahl zugezogen. Eine weitere MRT-Untersuchung am Freitag brachte die frustrierende Gewissheit über das Ausmaß der Blessur.

Torjägerin Alexandra Popp fällt für die kontinentale Meisterschaft vom 16. Juli bis 6. August in den Niederlanden aus. Die erfahrene Angreiferin vom VfL Wolfsburg zog sich einen Meniskusriss und eine Außenbanddehnung im linken Knie zu und fehlt im endgültigen DFB-Kader der 23 Spielerinnen, den Jones in der Sportschule Kamen-Kaiserau nominierte.

Angeführt wird der gute Mix aus Alt und Jung von Spielführerin Dzsenifer Marozsan, die wie Innenverteidigerin Josephine Henning mit dem französischen Meister Lyon vor Wochen die Champions League gewann. Die Erfahrensten sind Stürmerin Anja Mittag (32 Jahre/153 Länderspiele) und Abwehrchefin Babett Peter (29/106). Auch auf die lange verletzte Wolfsburgerin Lena Goeßling mochte Jones nicht verzichten. «Sie ist ein Ruhepol im Mittelfeld und hat sich in der Vorbereitung immer besser präsentiert.» Quasi-Neulinge sind Anna Blässe, Kristin Demann, Carolin Simon, Sara Doorsoun, Linda Dallmann, Lina Magull, Hasret Kayikci und Mandy Islacker. Sie haben noch nie eine EM oder WM mit der Frauen-Nationalelf bestritten.

Am nächsten Dienstag (17.45 Uhr/ARD) in Sandhausen bestreitet die DFB-Elf gegen Brasilien ihren letzten Härtetest. Nach dem Lehrgang in Heidelberg können die Spielerinnen bis zur Abreise am 12. Juli ins Quartier noch ein wenig durchschnaufen. Mit dem EM-Auftaktmatch gegen Schweden am 17. Juli wird es dann erst. Zudem trifft Deutschland in der Vorrunde noch auf Italien (21. Juli) und Russland (25. Juli).

Der EM-Kader der DFB-Frauen:

Tor: 12 Laura Benkarth (SC Freiburg/24 Jahre/5 Länderspiele/0 Tore), 1 Almuth Schult (VfL Wolfsburg/26/41/0), 21 Lisa Weiß (SGS Essen/29/4/0)

Abwehr: 14 Anna Blässe (VfL Wolfsburg/30/17/0), 6 Kristin Demann (1899 Hoffenheim/24/9/0), 3 Kathrin Hendrich (1. FFC Frankfurt/25/15/1), 2 Josephine Henning (Olympique Lyon/27/39/1), 17 Isabel Kerschowski (VfL Wolfsburg/29/18/3), 4 Leonie Maier (Bayern München/24/53/7), 5 Babett Peter (VfL Wolfsburg/29/106/5), 7 Carolin Simon (SC Freiburg/24/2/0)

Mittelfeld: 13 Sara Däbritz (Bayern München/22/41/8), 16 Linda Dallmann (SGS Essen/22/4/1), 15 Sara Doorsoun (SGS Essen/25/7/0), 8 Lena Goeßling (VfL Wolfsburg/31/93/10), 22 Tabea Kemme (Turbine Potsdam/25/38/2), 20 Lina Magull (SC Freiburg/22/10/2), 10 Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon/25/73/301)

Angriff: 19 Svenja Huth (Turbine Potsdam/26/26/0), 9 Mandy Islacker (1. FFC Frankfurt/28/15/5), 23 Hasret Kayikci (SC Freiburg/25/3/0), 11 Anja Mittag (FC Rosengard/32/153/50), 18 Lena Petermann (SC Freiburg/23/12/4)