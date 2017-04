Erfurt (dpa) - Bundestrainerin Steffi Jones hat den Konkurrenzkampf um die Plätze im EM-Team in der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft eröffnet. Die Partie gegen Kanada am Sonntag in Erfurt ist das letzte Länderspiel, ehe am 18. Juni die Vorbereitung auf die Europameisterschaft beginnt.

«Wir beobachten bis dahin auch noch die Bundesligaspiele, aber wir werden den Kader dann schon bald auf 28 Spielerinnen verkleinern», sagte Jones am Freitag in Erfurt.

In der Partie gegen den Olympia-Dritten Kanada will die Bundestrainerin vor allem den Fokus auf die Abwehrarbeit legen. «Da wollen wir gut organisiert sein, kein Gegentor kassieren», sagte Jones. Der Gegner um die Top-Stürmerin Christine Sinclair werde ihrem Team einiges abverlangen. «Sie sind zweikampfstark, sehr gut im Pressing und im Verengen der Räume», lobte Jones die Vorzüge der Kanadierinnen. Auch ohne elf zum Kern der deutschen Nationalmannschaft gehörende Spielerinnen wolle man dem Gegner aber das eigene Spiel aufzwingen.

Kanadas Trainer John Herdman kündigte einen ähnlichen Kampf wie zuletzt beim 1:0 in Schweden an. «Wir haben zweifelsohne als Mannschaft das beste Ballbesitzspiel abgeliefert, das ich je gesehen habe. Daran wollen wir weiter arbeiten. Wir werden gegen Deutschland wieder frisch und gut vorbereitet sein», sagte der Trainer.