Am 21. Mai 2018 finden die Endspiele der Landespokale im Fußball statt. Die Amateur-Vereine haben hier nicht nur die Chance auf den jeweiligen Landespokal, sondern auch auf eine Teilnahme an der ersten Runde im DFB-Pokal 2018/19.

Der "Der Finaltag der Amateure" wird in drei Blöcken ausgetragen. Die ersten Spiele werden um 12:30 Uhr angepfiffen. Um 14:30 Uhr folgt der zweite Block und die letzten sechs Spiele finden ab 17 Uhr statt.

Die ARD überträgt die Endspiele um die Fußball-Landespokale in mehreren Livekonferenzen. Ein Großteil der Spiele wird darüber hinaus einzeln in voller Länge per Livestream zu sehen sein. red

Die Spiele am "Finaltag der Amateure

Sachsen: FC Oberlausitz - BSG Chemie Leipzig, 12.30 Uhr (Livestream beim MDR)

Niedersachsen: SSV Jeddeloh II - SV Drochtersen/Assel, 12.30 Uhr (Livestream beim NDR)

Baden: 1 CfR Pforzheim - Karlsruher SC, 12.30 Uhr

Rheinland: TuS RW Koblenz - TuS Koblenz, 12.30 Uhr

Hamburg: TuS Dassendorf - Niendorfer TSV, 12.30 Uhr (Livestream beim NDR)

Südwest: Alemannia Waldalgesheim - Wormatia Worms, 12.30 Uhr

Sachsen-Anhalt: Lok Stendal - 1. FC Magdeburg, 12.30 Uhr (Livestream beim MDR)

Westfalen: TuS Erndtebrück - SC Paderborn, 14.30 Uhr (Livestream beim WDR)

Bremen: BSC Hastedt - Blumenthaler SV, 14.30 Uhr

Bayern: 1. FC Schweinfurt - SpVgg Bayreuth, 14.30 Uhr (Livestream beim BR)

Mecklenburg-Vorpommern: FC Mecklenburg Schwerin - Hansa Rostock, 14.30 Uhr (Livestream beim NDR)

Thüringen: BSG Wismut Gera - FC Carl Zeiss Jena, 14.30 Uhr (Livestream beim MDR)

Südbaden: SV Linx - FC 08 Villingen, 14.30 Uhr

Schleswig-Holstein: Husumer SV - SC Weiche Flensburg, 14.30 Uhr (Livestream beim NDR)

Niederrhein: RW Oberhausen - RW Essen, 17 Uhr (Livestream beim WDR)

Brandenburg: SV Babelsberg - Energie Cottbus, 17 Uhr (Livestream beim RBB)

Hessen: Hessen Kassel - TSV Steinbach, 17 Uhr (Livestream beim HR)

Berlin: BFC Dynamo - Berliner SC, 17 Uhr (Livestream beim RBB)

Saarland: 1. FC Saabrücken - SV Elversberg, 17 Uhr (Livestream beim SR)

Württemberg: TSV Ilshofen - SSV Ulm, 17 Uhr

Mittelrhein: Alemannia Aacnen - Viktoria Köln, 17 Uhr (Livestream beim WDR)