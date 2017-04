Helsinki (dpa) - FIFA-Präsident Gianni Infantino hat DFB-Chef Reinhard Grindel und den weiteren Kandidaten schon vor der Aufnahme in das Council des Weltverbands gratuliert.

Bei den Wahlen für die FIFA-Regierung gebe es angesichts der größeren Zahl von freien Sitzen im Vergleich zu den Kandidaten «relativ wenig Spannung», sagte Infantino beim UEFA-Kongress in Helsinki. «Deshalb, herzlich willkommen. Es gibt eine Menge Arbeit zu leisten in der FIFA, wir werden sie mit voller Stärke in der FIFA brauchen.»

Beim angestrebten Sprung ins FIFA-Council hatte Grindel beim Treffen der 55 UEFA-Mitglieder keinen Gegenkandidaten. Der 55-Jährige stellt sich für die verbliebenen zwei Jahre der Amtszeit seines gesperrten Vorgängers Wolfgang Niersbach zur Wahl.

Für vier Plätze mit jeweils voller Amtszeit von vier Jahren gab es in Helsinki nicht genug Anwärter. Dem russischen Multi-Funktionär Witali Mutko verwehrte das Governance und Review Committee der FIFA eine Bewerbung, der Isländer Geir Thorsteinsson zog jüngst zurück. Damit gehen nur Sandor Csanyi (Ungarn), Costakis Koutsokoumnis (Zypern) und Dejan Savicevic (Montenegro) ins Wahlrennen. Der verbliebene Platz soll im September bei einem Außerordentlichen Kongress in Nyon vergeben werden.