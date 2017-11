Mailand. Der brasilianische Fußballer Robinho ist laut italienischen Medienberichten wegen Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Demnach verkündete ein Mailänder Gericht das Urteil am Donnerstag. Laut „Corriere della Sera“ soll Robinho im Januar 2013 gemeinsam mit fünf Freunden das Opfer gezielt betrunken gemacht und anschließend vergewaltigt haben.

Der Ex-Spieler vom AC Mailand habe 2013 zusammen mit fünf anderen eine Frau in einer Disco der norditalienischen Metropole vergewaltigt, urteilte das Gericht in Mailand laut Nachrichtenagentur Ansa. Robinho wies die Vorwürfe auf seiner Instagram-Seite zurück. Seine Verteidigung kündigte Berufung gegen das Urteil an. Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre Gefängnis gefordert. Ein brasilianischer Freund Robinhos wurde ebenfalls zu neun Jahren Haft verurteilt. Die anderen vier Angeklagten waren laut Gericht nicht auffindbar. Robinho und sein Freund müssen der Frau zudem 60.000 Euro zahlen.

Robinho stand seinerzeit beim AC Mailand unter Vertrag. Der 33-Jährige spielt derzeit in seiner Heimat bei Atletico Mineiro. Robinho war zu seiner Zeit als Spieler bei Manchester City 2009 schon einmal einer Vergewaltigung bezichtigt worden - er wurde jedoch freigesprochen. lan/gt/AFP/dpa