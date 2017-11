Guimarães (dpa) - Der französische Fußball-Nationalspieler Patrice Evra hat schon vor dem Europa-League-Spiel von Olympique Marseille bei Vitória Guimarães die Rote Karte gesehen.

Der 36-Jährige Profi von Olympique sollte eigentlich als Ersatzspieler bereitstehen. Zu den Gründen für die Rote Karte machte die UEFA zunächst keine Angaben.

Auf einem Video und Bildern ist zu sehen, wie mehrere Spieler der Südfranzosen an der Werbebande mit einer Gruppe Zuschauer aneinander geraten. Dabei ist unter anderem auch ein Tritt eines Mannes in Marseille-Vereinskleidung zu sehen. Dabei soll es sich französischen Medienberichten zufolge um Evra gehandelt haben.

Patrice Evra attacked a Marseille fan ahead of their Europa League clash and was sent off before the game.pic.twitter.com/X8UgeTW2sG — DW Sports (@dw_sports) 2. November 2017