Marseille (dpa) - Timo Werner, der den Albtraum von Marseille hilflos von der Bank aus ertragen musste, brachte es auf den Punkt.

«Neun Tore in zwei Spielen und 72 Stunden – so kann man nicht Champions League oder Europa-League-Halbfinale spielen wollen», sagte der angeschlagene Mittelstürmer von RB Leipzig.

1:4 am Montag gegen Bayer 04 Leverkusen und das Abrutschen auf den sechsten Platz in der Fußball-Bundesliga, 2:5 am Donnerstag bei Olympique Marseille und das Aus nach dem 1:0-Hinspielsieg im Viertelfinale der Europa League. Und dazu auch noch weitere Verletzte: Es droht eine Woche zum Vergessen zu werden.

Schon am Sonntag braucht RB im Kampf um einen Champions-League-Platz einen Sieg beim SV Werder. «In Bremen wird uns nichts geschenkt», sagte Mittelfeldspieler Kevin Kampl. Platz vier wollen die Leipziger mindestens und damit das erneute Startrecht für die Meisterklasse. «Wir wissen, dass wir noch alles schaffen können. Es wird aber bis zum letzten Spieltag ganz eng da oben werden», sagte Kampl.

Ausgerechnet in der entscheidenden Phase der Meisterschaft fehlt nun auch noch Marcel Sabitzer. Der österreichische Offensivspieler kugelte sich erneut die linke Schulter aus. Schon vor der Winterpause hatte ihn genau diese Verletzung fünf Spiele außer Gefecht gesetzt. Zwei Partien verlor RB, zwei endeten Remis, nur ein Spiel gewann Leipzig - das Hinspiel daheim gegen Bremen (2:0).

Doch mit dem Ausfall Sabitzers nicht genug, auch Innenverteidiger Dayot Upamecano reiste angeschlagen aus Marseille ab: der Oberschenkel habe zugemacht, erklärte Hasenhüttl. Einsatz ebenfalls sehr fraglich. Damit fehlt RB der nächste Abwehrspieler, Marcel Halstenberg (Kreuzbandriss im Januar) und Konrad Laimer (Muskelriss im Hinspiel gegen Olympique) fallen bereits länger aus.

Und Werner ist auch noch nicht fit. Der Oberschenkel zwickte, in einem denkwürdigen Spiel vor der Europapokal-Rekordkulisse im Stade Vélodrome von 61 882 Zuschauern kam er nicht zum Einsatz. «Es wird schwer sein zu realisieren, was hier passiert ist», sagte Kampl.

Den Rückflug am Freitag um 15.00 Uhr nach Leipzig hätten sie sicher am liebsten alle vorverlegt, die Auslosung um 13.00 Uhr spielte für RB keine Rolle mehr. «Da muss man schon schlucken, wenn wir eine so gute Ausgangsposition so leichtfertig aus der Hand geben», sagte Hasenhüttl: «Wir sind raus - mit Applaus», kommentierte er das Ende aller europäischen Träume in der ersten internationalen Saison.