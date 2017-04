Manchester (dpa) - Manchester United, Olympique Lyon, Celta Vigo und Schalke-Bezwinger Ajax Amsterdam bestreiten in der Europa League die Halbfinalspiele.

Genau wie Amsterdam in Gelsenkirchen setzten sich die Engländer gegen den RSC Anderlecht in der Verlängerung durch. Die Franzosen benötigten bei Besiktas Istanbul ein Elfmeterschießen. Olympique Lyon setzte sich in Hin- und Rückspiel bei Besiktas Istanbul durch. In der regulären Spielzeit kam dagegen der spanische Vertreter Celta Vigo beim KRC Genk in die Runde der letzten Vier.

MANCHESTER UNITED - RSC Anderlecht 2:1 n.V. (Hinspiel 1:1)

Der vom ehemaligen Nürnberg-Trainer René Weiler betreute RSC Anderlecht durfte im Old Trafford lange auf das Weiterkommen hoffen. Der Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan (10.) sorgte nach dem 1:1 im Hinspiel zwar schon früh für die Führung der Gastgeber. Doch Anderlechts Kapitän Sofiane Hanni (32.) sorgte schnell für den Ausgleich. Marcus Rashford (107.) machte in der Verlängerung den 2:1-Erfolg und den Einzug ins Halbfinale für das Team von Startrainer José Mourinho perfekt.

Besiktas Istanbul - OLYMPIQUE LYON 6:7 i.E., 2:1 n.V. (Hinspiel 1:2)

Nach dem durch Zuschauerkrawalle überschatteten 2:1-Sieg in Lyon setzten sich Olympique mit 7:6 im Elfmeterschießen gegen Besiktas Istanbul durch. Nach 120 Minuten lag Besiktas mit 2:1 in Führung. Der Brasilianer Talisca (17./58.) erzielte zweimal die Führung für die Gastgeber, Alexandre Lacazette (34.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Auch im Elfmeterschießen war die Spannung nicht zu überbieten. Lyons Kapitän Maxime Gonalons verwandelte den entscheidenden Elfmeter zum 7:6. Ex-Nationalspieler Andreas Beck saß bei Istanbul zunächst auf der Bank, wurde in der 77. Minute eingewechselt.

KRC Genk - CELTA VIGO 1:1 (Hinspiel 2:3)

Nach dem 3:2-Heimsieg setzte sich Celta Vigo beim KRC Genk ohne Verlängerung durch. Pione Sisto (63.) erzielte den Führungstreffer für die Spanier. Leandro Trossard (67.) sorgte für den Ausgleich, der zum Weiterkommen nötige Siegtreffer für die Hausherren fiel aber nicht mehr.

Die Halbfinalspiele finden am 4. und 11. Mai statt. Das Finale wird am 24. Mai in Stockholm ausgestragen. Zuletzt hatte der FC Sevilla das Endspiel dreimal hintereinander gewonnen. Ausgelost werden die Partien am Freitag in Nyon.