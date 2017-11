Köln (dpa) - Der «kölsche Wenger», Kölns Trainer Peter Stöger, bekam vor dem Spiel gegen den FC Arsenal Unterstützung von ganz besonderer Seite - nämlich vom echten Arsene Wenger.

«Ich kann sie nur ermutigen, weiter am Trainer festzuhalten», sagte der Teammanager des FC Arsenal vor dem Europa-League-Spiel beim 1. FC Köln am Donnerstag in Richtung der FC-Vereinsführung: «Er leistet sehr gute Arbeit. Und ein starker Verein steht auch zu seinem Trainer, wenn es nicht so gut läuft.»

Die Rückendeckung für den FC-Coach gerade von Wenger war ganz besonders. Denn Kölns Vize-Präsident Toni Schumacher hatte schon mehrfach den Wunsch geäußert, Stöger solle der «kölsche Wenger» werden. Der Elsässer coacht die Gunners seit 1996. Stöger ist seit 2013 FC-Trainer und hatte deshalb scherzhaft erklärt: «Für kölsche Verhältnisse bin ich schon der Wenger des FC.»

Auf die Frage, was er mit dem prominenten Vorbild gemein habe, wurde Stöger aber ehrfürchtig: «Parallelen zu benennen, würde ihm nicht gerecht werden. Er ist ein echter Sir mit einer tollen Spielidee.» Das Plädoyer des Kollegen wird Stöger aber gut tun, denn die Stimmung gegen den bislang ungemein beliebten und bisher unantastbaren Österreicher droht zumindest zu kippen.

Der Blick in die Zeitungen war für ihn in dieser Woche jedenfalls kein Vergnügen. «Krisensitzungen» über seine Zukunft habe es gegeben, hieß es dort. Er habe eine «Schonfrist» von zwei Spielen. Und es gab Abstimmungen, ob er FC-Trainer bleiben oder gehen soll - mit gemischten Ergebnissen. Von seiner Politik der ruhigen Hand lässt sich Stöger aber auch dadurch nicht abbringen.

«Damit kann und muss ich leben», sagte der 51-Jährige: «Ich bin nicht persönlich gekränkt oder beleidigt. Ich habe auch Verständnis dafür. Wir haben zwei Punkte in der Bundesliga, das ist einfach schlecht. Aber ich stelle mich weiter der Verantwortung, das Beste rauszuholen.»

Das Treuebekenntnis von Alexander Wehrle, nach dem Rückzug von Jörg Schmadtke einziger Geschäftsführer, hatte zuletzt zumindest vorsichtiger geklungen. Gegen Arsenal und am Sonntag gegen die Hertha werde er auf der Bank sitzen, hatte Wehrle nur gesagt. Ob Stöger darüber hinaus Köln-Trainer bleibt, entscheiden aber nicht nur die Leistungen und Ergebnisse in diesen beiden Spielen, sondern vor allen der neue Sportchef. Wann dieser kommt und wer es wird, ist noch offen, eine Entscheidung steht aber offenbar kurz bevor.