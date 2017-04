Berlin (dpa) - Erstmals seit 2005 steht keine deutsche Fußball-Mannschaft in einem europäischen Halbfinale. Nach dem FC Bayern München und Borussia Dortmund in der Champions League scheiterte auch der FC Schalke 04 in der Europa League im Viertefinale.

Erst zum vierten Mal in den vergangenen 20 Spielzeiten geht damit die Krönung auf der europäischen Fußball-Bühne ohne deutsche Beteiligung über die Bühne.

Die deutschen Europacup-Halbfinalisten seit der Saison 1996/97: