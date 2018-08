Erstmals steht ein Verein aus Luxemburg in den Play-offs zur Gruppenphase der Europa League. Angeführt von Trainer Dino Toppmöller und dem ehemaligen Dortmunder Mittelfeldspieler Marc-André Kruska dank deutscher Handschrift.

Als am vergangenen Donnerstag im Stade Josy-Barthel in Luxemburg-Stadt das Europa-League-Qualifikationsspiel zwischen F '91 Dudelange und Legia Warschau abgepfiffen wurde, da klatschten die Zuschauer begeistert Beifall.

Das Heim-Team hatte Historisches geschafft. Nach dem 2:1 im Hinspiel in Polen und dem 2:2 im Rückspiel war erstmals ein Verein aus Luxemburg in die Play-offs zur Gruppenphase der Europa League eingezogen. Heute ab 20 Uhr geht es dort im Hinspiel gegen den rumänischen Meister CfR Cluj. Ein Erfolg made in Germany.

"Wir haben extra unser Liga-Spiel verlegen lassen, damit der Trainer eine Video-Analyse zu CfR Cluj machen konnte. Das Kribbeln ist riesengroß. Wir sehen eine Chance, die Sensation zu schaffen und in die Gruppenphase einzuziehen", sagte Mittelfeldspieler Marc-André Kruska im Gespräch mit unserer Zeitung. Kruska ist der bekannteste von fünf deutschen Akteuren im Kader des 14fachen luxemburgischen Meisters, drei weitere besitzen einen deutschen Pass. Ergebnis des Netzwerkes der beiden deutschen Trainer Dino Toppmöller und seines Assistenten Erwin Bradasch.

"Der aus Darmstadt stammende Bradasch ist bei F '91 Dudelange gleichzeitig auch Scout für Werder Bremen. "Er hat erfahren, dass mein Vertrag bei der zweiten Mannschaft von Werder zum vergangenen Juni auslief und mich gefragt, ob ich nicht für Dudelange spielen wolle. Ich fand das interessant, zum Abschluss der Karriere nochmal international dabei sein zu können und im nächsten Jahr vielleicht auch Meister zu werden", erzählt Kruska. Nach 98 Bundesliga- und 206 Zweitliga-Spielen für Borussia Dortmund und Energie Cottbus winkt ihm nun spät Europas große Bühne.

"Gegen Legia sind wir über unsere Grenzen gegangen. Wir werden gegen Cluj auch Glück benötigen"

"CfR Cluj ist für uns eine riesige Hausnummer, da werden wir auch Glück benötigen. Schon gegen Legia war es schwer, die frühe 2:0-Führung und die damit verbundene Stimmung im Stadion haben uns aber bis über die Grenzen gehen lassen", sagt Kruska. Der 31-Jährige aus Castrop-Rauxel sorgt im defensiven Mittelfeld für Stabilität und Struktur. Neben ihm holte Trainer Dino Toppmöller - der Sohn des früheren Bundesliga-Spielers und -Trainers Klaus Toppmöller - noch Leon Jensen von Werder Bremen II, Mario Pokar vom 1. FC Kaiserslautern II, Dominik Stolz vom SV Sandhausen und den in Groß-Gerau geborenen Patrick Stumpf an die französische Grenze.

Dort kann sein Team im Europapokal allerdings nicht antreten, das Jos-Nosbaum-Stadion besitzt weder Flutlicht noch eine Absperrung zum Spielfeld. In der Hauptstadt dürften heute aber mehr als die von der UEFA gegen Warschau aus Gründen der Sicherheit zugelassenen 2000 Zuschauer kommen. Das Interesse ist gestiegen, alle hoffen auf den großen Coup. So wie vor sechs Jahren. Da ließ F '91 Dudelange die Champions-League-Träume von Red Bull Salzburg platzen. "Vereine aus Luxemburg werden eben meistens unterschätzt", sagt Kruska und fügt hinzu: "Wir haben allerdings schon eine Mannschaft mit Qualität." Reicht diese für Cluj, dann darf von Arsenal, Leverkusen und Milan geträumt werden.