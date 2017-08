Monaco (dpa) - In der Gruppenphase der Europa League trifft 1899 Hoffenheim zunächst im heimischen Stadion auf Sporting Braga. Die drei Gegner in der Gruppe C im Überblick

SPORTING BRAGA

Größte Erfolge: Europa-League-Finalist 2011, 2x portugiesischer Pokalsieger, portugiesischer Ligapokalsieger 2013

Abschneiden portugiesische Meisterschaft 2017: 5. Platz

Abschneiden Europa League 2017: Gruppenphase

Trainer: Abel Ferreira

Stars: Paulinho, Nikola Stoiljković, Danilo

LUDOGOREZ RASGRAD

Größte Erfolge: 6x bulgarischer Meister, 2x bulgarischer Pokalsieger, 2x bulgarischer Supercupgewinner

Abschneiden bulgarische Meisterschaft 2017: 1. Platz

Abschneiden Champions League 2017: Gruppenphase

Trainer: Dimitar Dimitrow

Stars: Claudiu Keșerü, Lukas Sasha, Wanderson

ISTANBUL BASAKSEHIR

Größte Erfolge: Türkischer Vizemeister 2016/17, türkischer Pokalfinalist 2011 und 2017

Abschneiden türkische Meisterschaft 2017: 2. Platz

Abschneiden Europa League 2017: -

Trainer: Abdullah Avci

Stars: Emmanuel Adebayor, Eljero Elia, Göghan Inler, Volkan Babacan