Monaco (dpa) - In der Gruppenphase der Europa League trifft der 1. FC Köln zunächst auswärts auf den FC Arsenal. Die drei Gegner in der Gruppe H im Überblick

FC ARSENAL

Größte Erfolge: Europacupsieger der Pokalsieger 1994, Messepokalsieger 1970, 13 Mal englischer Meister, 13 Mal englischer FA-Cup-Sieger

Abschneiden englische Meisterschaft 2016/2017: 5.

Abschneiden in der Europa League 2016/2017: -

Trainer: Arsène Wenger

Stars: Mesut Özil, Per Mertesacker, Shkodran Mustafi, Alexandre Lacazette, Olivier Giroud

BATE BORISSOW

Größte Erfolge: 16 Mal weißrussischer Meister (davon 3 Mal in der UdSSR-Teilrepublik), 3 Mal weißrussischer Pokalsieger

Abschneiden weißrussische Meisterschaft 2016: Meister

Abschneiden in der Europa League 2016/2017: Qualifikation

Trainer: Alexander Jermakowitsch

Stars: Mirko Ivanic, Michail Gordejtschuk

ROTER STERN BELGRAD

Größte Erfolge: Europapokalsieger der Landesmeister 1991, Weltpokalsieger 1991, 27 Mal Landesmeister (3 Mal in Serbien, 5 Mal in Serbien und Montenegro, 19 Mal in Jugoslawien), 24 Mal Pokalsieger (3 Mal in Serbien, 9 Mal in Serbien und Montenegro, 12 Mal in Jugoslawien)

Abschneiden in der Meisterschaft Serbiens 2016/2017: 2.

Abschneiden in der Europa League 2016/2017: Qualifikation

Trainer: Vladan Milojevic

Stars: Slavoljub Srnic, Guélor Kanga