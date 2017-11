Berlin (dpa) - Hertha BSC muss mindestens bis zum Jahresende ohne Spielmacher Vladimir Darida auskommen. Der tschechische Nationalspieler musste sich wegen anhaltender Knieprobleme einer Arthroskopie unterziehen.

Nach Informationen des «Kicker» hatte Darida mehrmals den Versuch abbrechen müssen, ins Lauftraining einzusteigen. Auch ein MRT konnte keinen Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. So entschieden sich die Mediziner zu einem Eingriff, der am Dienstag vorgenommen wurde, wie der Berliner Fußball-Bundesligist mitteilte.

Neben Darida muss Trainer Pal Dardai beim anstehenden Europa-League-Spiel am Donnerstag bei Athletic Bilbao weiter auf Niklas Stark (Wadenblessur) und Valentin Stocker (Meniskus-OP) verzichten. Dafür ist der Australier Mathew Leckie, mit vier Treffern in der Liga bisher Herthas bester Saisontorschütze, zurück und könnte in Bilbao in die Startelf rücken.

Die Berliner müssen in der Gruppe J das vorletzte Gruppenspiel gewinnen, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren. «Ich habe ein gutes Gefühl», sagte Dardai. Der Ungar fordert von seinem Personal, «den gleichen Einsatz wie am Wochenende und gute Mentalität zu zeigen». Hertha hatte gegen Borussia Mönchengladbach zwar mit 2:4 verloren, nach dem 0:3-Rückstand aber ein engagiertes Spiel geliefert.