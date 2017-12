Berlin (dpa) - Auch Jürgen Klinsmann wird bei Herthas letztem Gruppenspiel in der Europa League ganz genau hinschauen. Jonathan Klinsmann, der Sohn des ehemaligen Bundestrainers, darf gegen die schwedische Mannschaft Östersunds FK sein erstes Pflichtspiel für das Profiteam von Hertha BSC bestreiten.

Thomas Kraft als Nummer zwei, der in dieser Spielzeit von Trainer Pal Dardai im Europacup die Einsatzgarantie bekam, fällt mit einer Grippe aus. Stammkeeper Rune Jarstein wird für das wesentlich wichtigere Bundesligaspiel des Hauptstadtclubs am Sonntag beim FC Augsburg geschont - so kommt der 20 Jahre junge Klinsmann zum Zuge.

Für Hertha ist die Partie vor erwarteten 15 000 Zuschauern im eigenen Stadion schon wieder die Abschiedsvorstellung auf internationalem Parkett. Der Berliner Fußball-Bundesligist war in dieser Saison erstmals nach acht Jahren in die Gruppenphase der Europa League zurückgekehrt. Nur ein Sieg und ein Remis gelangen.

Den Sprung in die K.o.-Phase hat Hertha mit nur vier Punkten als Letzter der Gruppe J bereits verspielt. Gegner Östersund (10 Punkte) steht schon in der nächsten Runde, will aber vor Athletic Bilbao (8) Platz eins sichern.

Trainer Dardai will trotz des Freundschaftsspiel-Charakters gegen Östersund eine «motivierte Mannschaft sehen», betonte der Ungar: «Jeder will sich zeigen. Wir werden eine gute Mannschaft rausschicken mit einer guten Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern.»

Nach Informationen des Fachblattes «Kicker» kann Routinier Salomon Kalou wegen Adduktorenbeschwerden nicht dabei sein. Für ihn soll der Japaner Genki Haraguchi spielen. Sebastian Langkamp, Marvin Plattenhardt und Davie Selke waren in dieser Woche leicht angeschlagen.

Dardai gab das Motto für sein überwiegend aus Jungprofis bestehendes Team heraus: «Einfach Fußball spielen.» U-21-Europameister Niklas Stark soll nach einmonatiger Pause wieder in die Mannschaft rücken.