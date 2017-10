Zuzenhausen (dpa) - 1899 Hoffenheim muss im Europa-League-Spiel bei Basaksehir Istanbul ohne Mark Uth und Pawel Kaderabek antreten.

Torjäger Uth hat eine Muskelverhärtung im Oberschenkel, Flügelspieler Kaderabek eine Außenbandverletzung im Knie, wie der Bundesligist mitteilte. Beide Spieler waren bei der Niederlage am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach angeschlagen ausgewechselt worden.

Im vierten Gruppenspiel am Donnerstag (19.00 Uhr) beim türkischen Vizemeister fehlen zudem die Dauerverletzten Ermin Bicakcic und Serge Gnabry. Der lange verletzten Adam Szalai und Robert Zulj nahmen am Dienstag wieder am Mannschaftstraining teil.

Nach den Niederlagen gegen Sporting Braga (Portugal) und bei Ludogorez Rasgrad (Bulgarien) steht Hoffenheim trotz des 3:1-Hinspielsieges gegen Istanbul unter Erfolgsdruck.