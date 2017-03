Englands Fußball-Verband: Gedanken sind bei Anschlagsopfern

Dortmund (dpa) - Nach dem Doppelanschlag am Londoner Parlament hat der englische Fußball-Verband FA ein Gedenken rund um das WM-Qualifikationsspiel gegen Litauen am Sonntag angekündigt. «Unsere Gedanken sind bei denen, die von diesem schrecklichen Vorfall betroffen sind», sagte der FA-Vorsitzende Greg Clarke vor dem Testspiel gegen Deutschland am Mittwoch in Dortmund (20.45 Uhr/ARD). Man werde bei der Partie gegen Litauen im Wembley-Stadion unter anderem den Mut der Sicherheitskräfte würdigen.

Es gab zunächst keine offizielle Aussage der beiden Verbände, ob der Doppelanschlag am britischen Parlament auch Auswirkungen auf den Klassiker zwischen Weltmeister Deutschland und England haben wird. Bei den mutmaßlichen Terrorangriffen in London waren nach Angaben der Polizei vier Menschen getötet und mindestens 20 weitere verletzt worden.