Mit zehn Stadien will Deutschland liebend gern die EM 2024 austragen. Am Freitag endet die Frist.

Düsseldorf. In Leverkusen hat man früh die Waffen niedergelegt. „Wir haben das geprüft, aber letztlich hatten wir keine realistische Aussicht auf Erfolg“, teilt uns Mediendirektor Dirk Mesch mit. Das liegt an der Sitzplatzkapazität – mindestens 30 000 verlangt der DFB. „Ein kostenintensiver Ausbau des Stadions wäre vonnöten, allein um nur in den Wettbewerb treten zu können“, sagt Mesch. „Die Wahrscheinlichkeit des Zuschlags ist zu gering, als dass sich die Investitionen lohnten.“

Wer dabei sein will bei der EM 2024, muss liefern. Deutschland gilt als ausgesprochener Favorit im Rennen mit der Türkei um die Ausrichtung des Kontinentalturniers – und hat zu viele hochwertige Stadien, als dass sich potenzielle Bewerber Schwächen leisten könnten. Mindestens 14 Städte werden bis Freitag ihr Interesse hinterlegt haben beim DFB, der mit zehn Spielorten und Stadien in seiner Bewerbung bei der Uefa ins Rennen gehen will. Eher mehr (siehe Grafik). Zehn aus 14 heißt es am Ende womöglich, und im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW verknappt sich naturgemäß wieder einmal alles: Fünf Stadien gehen ins Rennen, am Ende werden zwei von ihnen, allenfalls drei an den Start gehen: Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Mönchengladbach oder Düsseldorf?

Einige Stadien stehen bereits unter der Hand als gesetzt fest: Berlin als Hauptstadt, München als Branchenriese unter den Vereinen und Finalort der WM 1974, Dortmund als traditionsreicher Fußball-Tempel, Frankfurt als Stammsitz des DFB und Hamburg als Perle des Nordens – allein schon, um dem nationalen Proporz im konservativ geprägten DFB gerecht zu werden. All jene Stadien gehörten auch schon vor elf Jahren zu den wichtigsten Turnierorten des Sommermärchens 2006, zwölf Stadien waren es seinerzeit.

Man darf auch davon ausgehen, dass der DFB an den neu erblühten Landschaften im Fußball-Osten nicht vorbei geht: Leipzig wird EM-Standort, auch Stuttgart aus dem großen Fußball-Landesverband Baden Württemberg hat beste Chancen mit einem erst jüngst aufgemöbelten Stadion, auch und nicht zuletzt als Sitz des Autobauers Mercedes, der einflussreicher Sponsor des DFB ist.

Blieben nach dieser Rechnung also nur noch drei Optionen, um die sich im Westen Gelsenkirchen, Düsseldorf, Köln und Mönchengladbach balgen und wohl noch Nürnberg und Hannover, vielleicht auch Bremen und Sinsheim mit ins Rennen gehen werden. Sowohl Mönchengladbach als auch Düsseldorf sind schon bei der WM 2006 nicht berücksichtigt worden und wollen dieses Mal unbedingt dabei sein.

Bis Freitag müssen alle Interessen beim DFB hinterlegt sein, seine Spielort-Kandidaten will der Verband am 15. September präsentieren. Der Auswahlprozess soll nach den Ungereimtheiten um die Heim-WM von Transparency International begleitet werden. „Wir werden sehr genau darauf achten, dass wir in einem transparenten, nachvollziehbaren Prozess die möglichen zehn Spielorte auswählen“, sagt DFB-Chef Reinhard Grindel.

Was spricht für die Stadien der Region? Die Übersicht

