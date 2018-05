München (dpa) - Die früheren Bundesligisten 1860 München, Energie Cottbus und der KFC Uerdingen wollen ihre gute Ausgangsposition nutzen und die Rückkehr in die 3. Fußball-Liga perfekt machen.

Nach ihren Hinspiel-Erfolgen gehen die drei Traditionsclubs jeweils als Favoriten in die entscheidenden Aufstiegsspiele am Sonntag (14.00 Uhr). 1860-Trainer Daniel Bierofka mahnte seine Mannschaft trotz des 3:2-Vorsprungs gegen den 1. FC Saarbrücken zu Wachsamkeit: «Der FCS gibt niemals auf. Das ist Warnung für das Rückspiel», sagte er.

Cottbus kann sich nach dem 3:2 bei Weiche Flensburg im Hinspiel wie auch die Löwen sogar eine knappe Heimniederlage erlauben. «Trotz des Vorsprungs wird es mit Sicherheit kein Selbstläufer», sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz. «Entscheidend ist, dass wir alles in der eigenen Hand haben.» Auch der frühere Bundesligist Uerdingen geht nach dem 1:0 im Hinspiel beim SV Waldhof Mannheim als Favorit in die Partie. «Wir müssen am Sonntag total brennen, aber gleichzeitig auch einen kühlen Kopf bewahren», forderte Trainer Stefan Krämer.