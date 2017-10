Dortmund. Vor wenigen Tagen geriet der Nachwuchsfußball weltweit in die Schlagzeilen. Wie so oft ging es darum, ob bei Spielern, die eines Tages auf dem Markt Millionen erwirtschaften sollen, auch immer seriös mit dem Alter umgegangen wird. Um Sicherheit zu erlangen, ordnete die FIFA an, vor der U17-WM, die seit Samstag in Indien läuft, die Handknochen der teilnehmenden Spieler zu vermessen.

Diese Methode ist umstritten, wird aber trotzdem angewendet, weil es in der Vergangenheit zu viele Betrugsfälle gab. In den Meldungen fiel auch der Name Youssoufa Moukoko, was insofern erstaunlich ist, weil dieser Junge gar nicht an den Titelkämpfen teilnimmt.

Youssoufa Moukoko sorgt in der U17 von Borussia Dortmund für Furore, in acht Saisonspielen hat er 17 Treffer erzielt. Als er gegen Österreich erstmals in der deutschen U16 eingewechselt wurde, entschied der Stürmer kurzerhand mit zwei Treffern das Spiel. Wer diesen Jungen beobachtet, dem fallen diverse Vorzüge auf: Körperlich robust, clever im Zweikampf, technisch beschlagen. Vor allem aber: Instinktsicher, kaltschnäuzig und abgezockt vor dem Tor. „Er strahlt eine unglaubliche Torgefahr aus und ist in seinen Offensivaktionen für die gegnerische Verteidigung häufig unberechenbar”, sagt sein Trainer Sebastian Geppert.

Geburtsurkunde im deutschen Konsulat ausgestellt

Wirklich bemerkenswert wird dieses Talent, wenn man sein Geburtsdatum betrachtet: 20. November 2004. Youssoufa Moukoko ist gerade mal zwölf, das besagen die Papiere, die sein Vater Joseph vorlegt. Ausgestellt wurden sie im deutschen Konsulat von Youssoufa Moukokos Geburtsort Jaunde. Aufgewachsen bei den Großeltern, folgte der Deutsch-Kameruner vor drei Jahren seinem Vater nach Hamburg, spielte dort für den FC St. Pauli und wurde im vergangenen Jahr durch die Agentur „Sports United“ nach Dortmund vermittelt.

All die Tore und das Alter, das immer wieder in Zweifel gezogen wird, sorgen dafür, dass dieser Junge schon längst nicht mehr in der Anonymität Fußball spielt, die Kindern gerecht wird. Beim BVB reagieren sie genervt auf die Aufmerksamkeit, die um einen Spieler kreist, der wahlweise „Juwel”, „Wunderkind” oder „Supertalent” genannt wird. Junge Spieler gedeihen nun mal am Besten im Verborgenen, fernab der Mikrofone und Scheinwerfer, die das Milliarden-Business schon im Nachwuchsbereich bis in den letzten Winkel ausleuchten. Zu oft hat man erlebt, dass Teenager zu kommenden Weltstars hochgejazzt wurden und dann in der Versenkung verschwanden.