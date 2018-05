Dortmund und Favre - das wird wahrlich ein spannendes Projekt. Aus gleich vielfältigen Gründen. Zur Beruhigung aller BVB-Fans: Der Schweizer wird mit dem aus den Fugen geratenen Kader Erfolg haben. Allerdings wird er das Projekt auf seine ihm eigene Art angehen: mit klarer personeller Struktur, eindeutiger Aufgabenverteilung auf dem Feld inbegriffen, mit ballorientierter Spielauffassung und einer hohen Effizienz. Favre hat alle Teams, die er trainierte, besser gemacht. Das wird auch in Dortmund gelingen.

Die Personalie Favre ist aber zugleich die letzte Aufforderung an die Folklore-Fans in Schwarz-Gelb, von Über-Trainer Jürgen Klopp Abschied zu nehmen, ehe der wirklich irgendwann von der Fußball-Bühne abtritt. Klopps Schatten war bisher das größte Problem all seiner Nachfolger – und auch das der Clubführung. Sich an und mit Favre daran abzuarbeiten, ist für alle eine echte Chance. Und die letzte.