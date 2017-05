Darüber gibt es bisher keine offizielle Aussage, FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich nach der Sitzung nicht geäußert. Er begründete die Änderung an der Spitze mehrerer Kommissionen während der Councilsitzung damit, dass es Beschwerden über eine europäische Dominanz in den Gremien gegeben hatte. So wird beispielsweise auch der angesehene Portugiese Luís Miguel Poiares Maduro als Chef der Governance-Kommission durch den Inder Justice Mukul Mudgal ersetzt.

Was bedeutet dies für die Ermittlungen im Sommermärchen-Skandal?

Borbely und Eckert machten wie gewohnt keine Angaben zu laufenden Fällen. Dass gegen die Macher der WM 2006 um Franz Beckenbauer ermittelt wird, hatte die Untersuchungskammer aber im März 2016 mitgeteilt. Das Verfahren dürfte sich noch weiter in die Länge ziehen. Ob die neuen Ethikchefs die Vorgänge anders bewerten, bleibt abzuwarten.

Wer sollen die Nachfolger werden?

Als neue Chef-Ermittlerin wurde María Claudia Rojas aus Kolumbien vom Council vorgeschlagen, Nachfolger von Eckert soll Vassilios Skouris werden. Beide müssen noch beim Kongress der 211 FIFA-Mitgliedsländer am Donnerstag bestätigt werden, dies gilt als Formsache.

Der Grieche Skouris war von 2003 bis 2015 Präsident des Europäischen Gerichtshofs. Rojas gilt in Kolumbien als Topjuristin mit rund 25 Jahren Berufserfahrung. Sie war Präsidentin des Consejo de Estado (Staatsrats), eine der höchsten juristischen Instanzen des Landes, die zudem die Regierung in allen Rechtsfragen berät. Geboren in Cali hat sich die Mutter von drei Söhnen auf die Analyse und Lösung von Konflikten, sowie auf internationales Finanzrecht spezialisiert. An der Universität Cali lehrte sie zudem Verfassungsrecht, neun Jahre war sie anschließend am Verfassungsgericht des Landes tätig.