Sky-Sportchef Roman Steuer spricht über die exklusiven Bezahl-Rechte an der Champions League, die Bundesliga und den Ausstieg aus der Formel 1: „Mehr Mut bei der Verteilung der TV-Gelder wäre gut.“

Herr Steuer, in der vergangenen Saison gab es viel Kritik an der Bundesliga und den Rahmenbedingungen – das kann Ihnen doch nicht gefallen, wenn Ihr Premium-Produkt schlecht geredet wird?

Steuer: Wir sind mit der Saison 2017/18 hochzufrieden, denn es war die erfolgreichste Saison unserer Sendergeschichte – und zwar mit Abstand.

Für Sie sind Zahlen interessant – für uns auch. . .

Steuer: Wir hatten im Durchschnitt eine Reichweite von fast vier Millionen Zuschauern an jedem Bundesliga-Wochenende; in der Spitze sind wir mit 4,5 Millionen nicht mehr weit weg von der ARD-Sportschau. Das ist eine Steigerung von 16 Prozent im Vergleich zu 2016/17 – und das, obwohl nach dem Wegfall des Freitagspiels und der Einführung des Montagspiels nicht alle – 266 von 306 – Bundesligapartien bei Sky zu sehen waren. Rechnet man Montag und Freitag heraus, ist das ein Zuwachs von 34 Prozent.

Angesichts der Dominanz des FC Bayern gab es die Empfehlung an die Bundesliga, die TV-Gelder so zu verteilen, dass der Wettbewerb ausgeglichener werden kann – ähnlich wie in den amerikanischen Ligen. Wird das irgendwann mehrheitsfähig sein?

Zur Person Roman Steuer, gebürtiger Regensburger, ist seit September 2015 als Executive Vice President für den Gesamtbereich Sport bei Sky Deutschland verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit für Sky war er unter anderem für den Bayerischen Rundfunk, Tele 5 und das Deutsche Sportfernsehen (heute Sport1) tätig.

Roman Steuer, gebürtiger Regensburger, ist seit September 2015 als Executive Vice President für den Gesamtbereich Sport bei Sky Deutschland verantwortlich. Foto: Sky/Andreas Hoffmann

Steuer: Das weiß ich nicht, aber grundsätzlich würde ich mehr Mut bei der Erstellung des Verteilungsschlüssels wünschen. Aber diese Entscheidung liegt bei den Gremien der DFL und damit letztlich bei den Vereinen. Wenn die Liga ausgeglichener ausgestattet würde, täte das dem Fußball wahrscheinlich gut – aber eine Garantie für mehr Spannung wäre das auch nicht.

Auf den Kommentatoren-Plätzen haben Sie mit Reportern wie Buschmann, Dahlmann und Küpper einen Zuwachs an Emotionalität und Fannähe etabliert. Müssten Sie nicht auch neben dem Spielfeld für mehr Emotion sorgen?

Steuer: Unser Kommentatoren-Konzept hat sich bewährt, wir haben ganz bewusst auf die Kombination aus Kompetenz und Leidenschaft gesetzt. Darüber reden die Menschen am nächsten Tag. Nach dem Spiel würde ich mir auch manchmal mehr Emotionalität wünschen, so, wie wir es aus dem DFB-Pokal und von den Olympischen Spielen kennen. Aber wir müssen akzeptieren, dass die Spieler professionell mit den Interview-Fragen umgehen und entsprechend geschult sind.