Grindel : Die beiden Hauptprobleme sind in ihrer Tiefe unterschiedlich ausgeprägt, aber im Kern eigentlich überall identisch: Da ist zum einen die Infrastruktur. In Rotenburg gibt es zum Beispiel im gesamten Landkreis keinen einzigen Kunstrasenplatz. Aus der Sportwissenschaft wissen wir aber: Für Kinder ist es ganz wichtig, verlässlich trainieren zu können, um bei einer Sportart zu bleiben. Wenn es zu große Unterbrechungen gibt und der Platzwart, der um seinen Naturrasen besorgt ist, die Oberhand gegenüber den Interessen eines Jugendtrainers gewinnt, kann das ganz schnell dazu führen, dass Kinder dem Fußball verloren gehen. Kunstrasen sind eine Chance, bei knappen Hallenzeiten auch im Winter zu trainieren. Das ist für die Existenz der Vereine wichtig, um die Zahl der Mannschaften stabil zu halten.

Was macht den Reiz am Amateurfußball für Sie aus?

Grindel : In Rotenburg bin ich vier-, fünfmal pro Saison. Allgemein versuche ich, einmal im Monat ein Amateurspiel zu sehen. Ich gehe gerne dorthin, wo ich Gespräche über die Lage der 3. Liga, der Regionalliga oder der reinen Amateurspielklassen führen kann. Die persönlichen Kontakte dort sind mir wichtig, auch wenn ich ab und zu in den großen Bundesligastadien zu Besuch bin.

Düsseldorf. Lässig sitzt er da, das Sakko hat er gegen die Strickjacke getauscht. DFB-Präsident Reinhard Grindel absolviert in Nottuln einen seiner vielen Besuche an der Basis des Fußballs. Vorher spricht er über die Sorgen der Amateure, was der DFB dagegen tut, und er verrät, wie eine Brille seine eigene Sportkarriere früh beendete.

Bei der Fairplay-Liga wird ohne Ergebnisse gespielt, es gibt keine Turniersieger – aber die Eltern und Spieler zählen doch die Tore und gucken, wer am Ende gewinnt. Und in der E-Jugend ist Fußball dann wieder der klassische Ergebnissport. Warum sind Sie von der Fairplay-Liga so überzeugt?

Grindel : Eine ganz wichtige Rolle spielen da die Kreisverbände. Sie sind das Scharnier zwischen der Bundesebene und den Vereinen vor Ort. Nehmen wir die Fairplay-Liga: Das haben wir auf Bundesebene im Masterplan angeschoben, und jetzt wird es sehr stark und erfolgreich an der Basis umgesetzt. Die Spiele in der F- und G-Jugend laufen sichtlich entspannter, die Eltern halten sich eher zurück, der Druck auf die Kinder wird geringer. Da haben wir es geschafft, eine Idee vernünftig vom Bund bis auf die Kreisebenen zu tragen.

Grindel : Wir versuchen, vor allem digital Unterstützung zu geben. Wenn zum Beispiel ein Vater kurzfristig eine Mannschaft übernehmen muss, weil ein Trainer ausfällt, findet er bei uns online Trainingspläne bei FUSSBALL.DE im Bereich „Training & Service“. Dort sind für jeden im Verein wichtige Tipps und Ratschläge zu finden. Wir wollen auch den Weg zur Trainer-C-Lizenz im Breitensport erleichtern. Viele sagen: Die praktischen Sachen am Wochenende finde ich notwendig und spannend, aber um unter der Woche im Vereinsheim die Theorie zu büffeln, fehlt mir beruflich die Zeit. Nötig ist sie aber natürlich. Daher sollen mehr Möglichkeiten geschaffen werden, Theorieeinheiten auch zuhause am Computer zu absolvieren. Wir helfen auch ganz praktisch über den Masterplan Amateurfußball, wenn ich an das Patensystem für Schiedsrichter denke. Da werden zunehmend Einsteiger von erfahrenen Schiedsrichtern begleitet, um sich sicherer zu fühlen. Wir wissen: Wenn ein Schiedsrichter das erste Jahr an der Pfeife überstanden hat, dann bleibt er in vielen Fällen lange dabei. Wir verlieren aktuell zu viele Schiedsrichter im ersten Jahr.

Grindel : Ja, die DFL wird in Zukunft mehr als vier Millionen Euro zur Verfügung stellen für die Vereine, die Spieler ausgebildet haben, welche zum ersten Mal einen Lizenzspielervertrag erhalten. Das Gute an der Neuregelung ist: Wir als DFB haben erreicht, dass die Vereine berücksichtigt werden, bei denen der Spieler ab dem sechsten Lebensjahr gespielt hat (bislang 12. Lebensjahr, d.Red.). Die Sätze, die es für die unterschiedlichen Altersstufen gibt, weichen nicht stark voneinander ab.

Grindel : Das Entscheidende ist, dass ohne Schiedsrichter gespielt wird und die Kinder die Konfliktsituationen selbst lösen. Mein Sohn spielt in so einer Mannschaft. Da wundert man sich zum Teil, wie hoch die Toleranzschwelle bei Fouls ist. (lacht) Als Schiedsrichter würde man da manches abpfeifen, für die Kinder ist das kein Problem. Das ist ein ganz wichtiges Präventionsprogramm für das Miteinander und für Respekt gegenüber dem Gegner. Es mag bei Turnieren in der F- und G-Jugend keine offiziellen Sieger mehr geben, aber meistens sind die Kinder froh, dass sie überhaupt gespielt haben und dass sie dieses Gemeinschaftserlebnis hatten. Die Erwartungen, irgendwelche Medaillen zu bekommen, sind bei den Kindern gar nicht so groß. Entscheidend ist, den Spaß am Fußball zu fördern.

Grindel : Die Landesverbände können Gebühren und Beiträge anpassen oder auch Kosten der Trainer- oder Schiedsrichterausbildung übernehmen. Damit werden die Kreise und Vereine entlastet. Wir investieren außerdem noch einmal zwei Millionen Euro in die Nachwuchsförderung der 3. Liga. Da kommt eine ganze Menge zusammen, was deutlich macht, dass wir die Basis stärken, auch finanziell.

Grindel : In unserem Aktionsplan ist eine weitere Stärkung der Landesverbände ab dem 1. Januar 2019 verankert. Wir versetzen jeden Verband finanziell in die Lage, Gutes zu tun. Als DFB dürfen wir aus Gemeinnützigkeitsgründen nicht direkt die Vereine, sondern nur unsere Landesverbände unterstützen. Die Landesverbände sind unser Hebel, um die Vereine zu erreichen.

Grindel : Absolut. Das ist ein Signal, dass die Einheit des Fußballs, die wir beschwören, auch tatsächlich gelebt wird. Amateurvereine, die an der Basis gute Talentarbeit geleistet haben, sollen auch einen Vorteil von ihrer Arbeit haben. Bei internationalen Transfers profitieren Ausbildungsvereine bereits mit, aber national ist das seit 2005 nicht mehr möglich. Die neu geregelte Ausbildungsentschädigung ist auch ein Stück weit ein freiwilliger Ausgleich dafür, was da an nationalen Transferbeteiligungen weggefallen ist.

Grindel : In Zukunft werden nun auch die klassischen Ausbildungsvereine an der Basis eine beachtliche Honorierung erhalten. Wer einen Spieler zum Beispiel vom sechsten bis 14. Lebensjahr ausbildet, erhält dafür etwa 35.000 bis 40.000 Euro. Wie wichtig die Arbeit an der Basis auch für die Bundesliga ist, darf nicht nur in Sonntagsreden anerkannt werden, sondern muss ganz praktisch honoriert werden.

Grindel : Wir müssen auch sehen, dass es viele Kinder mit Migrationshintergrund gibt. In diesen Familien ist es vielleicht nicht so üblich, die Kinder – gerade die Mädchen – in einen Sportverein zu schicken. Daran müssen wir noch viel intensiver arbeiten, zum Beispiel durch Angebote in der Ganztagsschule, um schon dort den Kontakt zum Verein herzustellen.

Und was kann man in der Jugend machen?

Grindel : Die Mitgliederzahl bewegt mich weniger. Ich gucke eher auf die Zahl der Mannschaften. Wie viele sind auf dem grünen Rasen unterwegs? Das ist für mich das Barometer. Ich freue mich, dass wir in jüngeren Jahrgängen einen gewissen Anstieg haben, aber ich nehme auch zur Kenntnis, dass in den älteren Jahrgängen die Zahl der Mannschaften zurückgeht. Da müssen wir Wege finden, um das zu stabilisieren, zum Beispiel mit Angeboten für Ältere oder in Form eines flexibleren Spielbetriebs. Wir müssen es hinbekommen, dass Familie, Beruf und sportliches Engagement miteinander vereinbar sind.

Grindel: Als DFB-Präsident verarbeite ich in gewisser Weise eine Menge Kindheitserlebnisse. Den Traum, Nationalspieler zu werden, konnte ich nicht realisieren, aber jetzt darf ich mit der Nationalmannschaft zusammen sein. Ich weiß, welch großes Privileg ich da genießen darf.

Auch wenn Sie nicht die „große“ Karriere hatten, haben Sie Ihre sportlichen Erlebnisse offensichtlich nachhaltig geprägt …

Grindel: Im Rückblick erinnert man sich so an einiges. In der Stadt hatten wir zum Beispiel nur einen Ascheplatz. Wenn wir in den Außenbezirken oder bei Turnieren in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein waren, gab es da Rasenplätze. Schon da habe ich gemerkt, wie einen die Infrastruktur begeistern kann. Außerdem habe ich in meiner Jugend gelernt, was einen guten Trainer ausmacht. Wir wissen heute: Je qualifizierter und sozial kompetenter ein Trainer ist, umso länger bleibt die Mannschaft zusammen. Ich habe selbst erfahren, dass der Erfolg in der Jugendarbeit sehr stark an den Trainern hängt. Deshalb müssen wir Trainer qualifizieren.

Die Zeitschrift „11Freunde“ hat vor Kurzem einen Tag des Amateurfußballs ausgerufen. Wieso hat der DFB nicht solche Ideen?

Grindel: Die hatten wir. Wir wollten den Non-League-Day, der aus England stammt, bei uns verwirklichen und hatten auch Kontakt mit „11Freunde“. Bei uns ist es in diesem Jahr daran gescheitert, dass wir es mit den Landesverbänden nicht geschafft haben, ganz klar und frühzeitig einen gemeinsamen Termin festzulegen. Der Sinn ist ja, dass Fans, die sonst nur zum Profifußball gehen, auch mal beim Verein nebenan vorbeischauen. Da muss dann aber auch gerade ein Spiel stattfinden. Unser Anspruch ist, dass wir das in ganz Deutschland flächendeckend in unseren Verbänden durchziehen wollen, aber das braucht einen großen Vorlauf in den Spielplänen. Wenn wir es machen, dann richtig. Ich hoffe, dass wir das in einem oder zwei Jahren hinbekommen. Die Idee ist toll.

Einige Fußballfans gehen inzwischen lieber zu Spielen der Amateurklassen, weil der Fußball in den höheren Ligen immer mehr Produkt als Spiel ist.

Grindel: Ich warne davor, das Thema Kommerzialisierung zu sehr zu dramatisieren. Die Fans von Bayern München machen gerade die Erfahrung, dass man in Paris oder Anderlecht 80 bis 100 Euro für eine Karte bezahlt, für die man in München 20 Euro bezahlt. Dass es VIP-Bereiche in Stadien gibt, bedeutet auch, dass die günstigeren Stehplätze quersubventioniert werden und die Eintrittspreise noch relativ zivil sind. Oder nehmen wir die Anstoßzeiten: Was bei aller Diskussion übersehen wird, ist, dass wir in Deutschland immer noch die wenigsten Anstoßzeiten aller großen fünf europäischen Ligen haben.