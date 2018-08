Düsseldorf (dpa) - Alle Jahre wieder hoffen die kleinen Clubs auf den großen Wurf. Die Erstligisten Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Nürnberg und Bayer Leverkusen sind bei ihren Ausflügen aufs Land gewarnt.

Alle 18 Bundesligaclubs kamen zuletzt vor zehn Jahren komplett in die nächste Runde. Ein Überblick über die größten Außenseiter in der ersten Runde im DFB-Pokal:

SV LINX gegen 1. FC Nürnberg (Samstag, 15.30 Uhr)

Oberligaaufsteiger gegen Bundesligaaufsteiger: Erst zum zweiten Mal nimmt der südbadische Pokalsieger SV Linx am DFB-Pokal teil und sieht sich gegen den 1. FC Nürnberg nicht komplett chancenlos. «Chancenlos ist man beim Fußball nie», sagte Trainer Sascha Reiß dem «Offenburger Tageblatt». Der «Club» sollte im Kehler Rheinstadion vor allem auf den Linxer Torjäger Adrian Vollmer achten, der in den ersten beiden Pflichtspielen der Saison schon fünfmal getroffen hat. Ansonsten denkt Linx gerne an die DFB-Pokal-Premiere im August 1994 zurück. Damals brachte der SVL den FC Schalke 04 an den Rand einer Blamage. Den 2:1-Siegtreffer für die Gäste erzielte Mike Büskens kurz vor Schluss.

TUS DASSENDORF gegen MSV Duisburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Der Hamburger Pokalsieger, der im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Flensburg zu Hause ist, sieht Außenseiterchancen gegen den erfahrenen Zweitligisten. Schließlich ist der Hamburger Serienmeister mit fünf aufeinanderfolgenden Titeln in den vergangenen Jahren eigentlich ein verkappter Regionalligist. Aber aufsteigen will er nicht. In dieser Saison ist der Dorfclub aus der 3300-Einwohner-Gemeinde mit zwei Siegen und einer Niederlage gestartet. Die TuS hat auch zwei Nationalspieler in ihren Reihen: Amando Aust, zweimaliger Auswahlakteur Gambias, und der deutsche Futsal-Spieler Danijel Suntic.

CfR PFORZHEIM - Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr)

Der Oberligist hat sein Holzhof-Stadion umgebaut. Von insgesamt 4725 Zuschauern werden 1500 auf neu installierten Rängen Platz nehmen. Die Schalen seien vom früheren Basketball-Bundesligisten Erfurt und wurden zufällig entdeckt. Lange war unklar, ob die Partie in Pforzheim stattfindet. Der Trinkwasserschutz machte Probleme: «Es geht um das Thema Wildpinkeln», erklärt der Vorstandsvorsitzende Markus Geiser. Als Gegenmaßnahme hat der CfR die Toilettenanzahl fast versechsfacht, auf 152. Insgesamt investierte der Club 90 000 Euro für das Spiel. Für Pforzheim spielt im Angriff neben Dominik Salz ein Nationalspieler. Für Mosambik erzielte CfR-Neuzugang Stanley Ratifo schon ein Tor.

1. FC LOK STENDAL gegen Arminia Bielefeld (Sonntag, 15.30 Uhr):