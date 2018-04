Gelsenkirchen (dpa) - Erst musste er seine Spieler trösten, dann suchte er selbst Zuspruch bei seiner Familie.

«Daheim wartet die Frau, unsere Kleine schläft derzeit schlecht. Ich werde sie in den Arm nehmen, dann ist alles gut», sagte Trainer Domenico Tedesco nach dem bitteren Aus des FC Schalke 04 im Pokal-Halbfinale am Mittwochabend gegen Eintracht Frankfurt. Der verpasste Chance zum Einzug ins Cup-Endspiel gegen Bayern München am 19. Mai war nicht nur für den 32 Jahre alten Fußballlehrer schwer zu verdauen.

«Natürlich sind alle sehr enttäuscht, weil wir die Chance hatten, nach Berlin zu fahren. Die Jungs wollten unbedingt ins Finale und haben alles rausgehauen», sagte Sportvorstand Christian Heidel, der nach dem «gefühlten Dämpfer» gleich wieder nach vorn schaute: «Jetzt ist es besonders wichtig, dass der ganze Verein, die Mannschaft und der Trainer zeigen, dass wir unseren Weg weitergehen wollen.»

Einen «faden Beigeschmack» hatte der Ausgang der Partie für Tedesco. «Es war kein Handspiel. Unser Problem ist, dass der Schiedsrichter relativ schnell abgepfiffen hat und es keine Möglichkeit gab, auf den Videobeweis zurückzugreifen», erläuterte der Coach.

Die umstrittene Szene in der vierten Minute der Nachspiel beim Stand von 0:1 nach Luka Jovics Treffer (75. Minute) sorgte im ganzen Schalker Lager für Unmut. Schiedsrichter Robert Hartmann hatte ein reguläres Tor des eingewechselten Franco Di Santo wegen angeblichen Handspiels nicht anerkannt. Mit dem 1:1 hätte sich Schalke in die Verlängerung gerettet.

Doch weil Hartmann abpfiff, bevor der Ball die Linie überquerte, konnte Video-Assistent Günter Perl in Köln nicht mehr eingreifen und Hartmann seine Entscheidung nicht korrigieren. «Es war ein reguläres Tor», schimpfte Di Santo, der den Ball mit der Brust gestoppt hatte. «Ich habe dem Schiedsrichter gesagt, dass er unmöglich ein Handspiel gesehen haben kann. Das ist verrückt.»

Auch Leon Goretzka, der wie viele der Teamkollegen nach dem Abpfiff minutenlang frustriert auf dem Rasen verharrte, war entsetzt. «Auf diese Art und Weise auszuscheiden, tut sehr weg», sagte der Nationalspieler, der sich gern mit dem Cup-Triumph gegen seinen künftigen Arbeitgeber FC Bayern aus Schalke verabschiedet hätte. «Der Schiedsrichter muss einfach nur eine Sekunde warten. Für solche Situationen wurde der Videobeweis eingeführt, um die Spiele fairer zu gestalten.» Laut Heidel hat Hartmann ihm gegenüber anschließend seinen Fehler eingeräumt. «Er hat gesagt, er habe es klar gesehen. Aber er hat keinen glücklichen Eindruck gemacht.»