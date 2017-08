Berlin (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 tritt in der ersten DFB-Pokalrunde beim BFC Dynamo ohne die Verteidiger Benedikt Höwedes und Naldo an.

Der Brasilianer fehlt in der Partie am Montagabend in Berlin wegen einer «kleinen Zerrung» und soll am folgenden Tag wieder ins Training einsteigen, wie der Revierclub vor Anpfiff mitteilte. Warum der zuletzt abgesetzte Kapitän Höwedes nicht im Kader steht, war zunächst unklar. Der Abwehrspieler hatte nach Fersenproblemen zuletzt wieder am Training teilgenommen. Coach Domenico Tedesco hatte Torwart Ralf Fährmann zum neuen Kapitän bestimmt.