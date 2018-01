Dortmund (dpa) - Oliver Roggisch, Teammanager der deutschen Handball-Nationalmannschaft, lost die Viertelfinalpaarungen im DFB-Pokal aus. Die Ziehung findet am 7. Januar während der ARD-Sportschau im Dortmunder Fußballmuseum statt, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Die Viertelfinalspiele finden am 6. und 7. Februar statt, die Halbfinals am 17. und 18. April. Das Endspiel in Berlin ist für den 19. Mai terminiert.

Im Viertelfinale genießt Drittligist SC Paderborn Heimrecht und wird einen der verbliebenen sieben Bundesligisten empfangen. Bayern München, Mainz 05, der VfL Wolfsburg, Schalke 04, Werder Bremen, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sind ebenfalls noch im Rennen.

Auch das Viertelfinale der Frauen wird am Sonntag ausgelost, die Spiele sind für den 14. März angesetzt.