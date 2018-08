Stuttgart (dpa) - Trainer Tayfun Korkut möchte dem Franzosen Benjamin Pavard für die kommende Saison keinen Weltmeister-Bonus und keine Einsatzgarantie beim VfB Stuttgart geben.

«So wie ich Benji kennen gelernt habe, braucht er ihn nicht. Bei mir gibt es ihn nicht», sagte Korkut vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal bei Hansa Rostock.

Gut eine Woche nach der Rückkehr ins Vereinstraining sei ein Einsatz des umworbenen Verteidigers für das Spiel am Samstagabend eine Möglichkeit. «Er ist ein Kandidat. So wie alle anderen auch. Er ist zwar nur knapp eine Woche bei der Mannschaft, aber macht einen sehr guten Eindruck. Von dem her sehe ich ihn auch als Kandidaten», sagte Korkut. Ein Abschied Pavards noch in diesem Sommer droht nach Korkuts Wahrnehmung nicht: «Es gibt null Anzeichen, null Thema.»