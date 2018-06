Mit dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund verlosen wir 2x2 Karten für die Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals 2018/19 am Freitag, 8. Juni. Zwischen 10 und 18 Uhr genießen Sie freien Eintritt in der Fußball-Erlebniswelt des Museums und verfolgen anschließend beim Public Viewing in der Museums-Arena das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien. Gegen 22 Uhr führen die ARD-Moderatoren Julia Scharf und Arnd Zeigler durch die Auslosung, die live im TV übertragen wird.

Beantworten Sie uns einfach folgende Frage: Wer gewann den DFB-Pokal der Herren in der Saison 2017/18?

Senden Sie die richtige Antwort per Mail an: redaktion.sport@wz-plus.de. Die Gewinner werden ausgelost. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 7. Juni, 16 Uhr. Red