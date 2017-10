Freiburg (dpa) - Trainer Christian Streich hat für die Startelf des SC Freiburg im DFB-Pokalspiel gegen Dynamo Dresden Veränderungen angekündigt.

«Wie radikal die sein werden, wird man erst Mittwoch sehen», sagte er vor dem Heimspiel im Schwarzwald-Stadion. Sicher sei, dass in der Innenverteidigung Caglar Söyüncü und Robin Koch auflaufen. Nach dem Ausfall von Philipp Lienhart (Muskel- und Sehnenverletzung im Knie) sind sie die beiden verbliebenen Fußballer für diese Position. Neuzugang Koch spielte bislang nur in der ersten Runde des DFB-Pokals von Beginn an und kommt auf eine Einwechslung gegen Hertha BSC.